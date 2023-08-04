سقوط مسجل خطر ينصب على المواطنين لسرقتهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين لسرقتهم فى عابدين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل القبض على مسجل خطر فى عابدين

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات ، وتم ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر")، وبمناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم ، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار ، وبالإنتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليــه ، وبسؤالــــه تعرف على المتهم ، وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف غموض العثور على أشلاء جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين أنه عامل صدمته سيارة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إشارة من النجدة مفادها وجود أشلاء جثة بمدخل ابو مسعود بالكيلو 54 بطريق مصرإسكندرية الصحراوي.

وتبين أن الجثمان لعامل "س ز" ، 48 سنة، وباجراء التحريات تبين أن سيارة دهسته أثناءعبوره الطريق، مما تسبب فى تحطم جسده وتحوله لاشلاء، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على ديلر بدار السلام، وتبين أنه مسجل خطر يبيع المواد المخدرة.

تفاصيل القبض على ديلر دار السلام

بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة .

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.