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الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الثعابين بـ 50 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة

أسماك
أسماك

تستقر أسعار الأسماك اليوم الجمعة، بأسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تتراوح أسعار السمك الثعابين ما بين 50 لـ 250 جنيه، وتبدأ أسعار الجمبري من 80 جنيه وتصل حتى 300 جنيه.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك بأسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

كيلو البلطي:- من 54 لـ 62 جنيهًا.

كيلو البلطي الأسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

كيلو فليه البلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

كيلو قشر البياض:- من 70 لـ 110 جنيهات.

كيلو بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

كيلو بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في أسواق الجملة

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بأسواق الجملة

كيلو مكرونة سويسي:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو سبيط- كاليماري:- من 175 لـ 275 جنيهًا.

كيلو قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهات.

كيلو مرجان:- من 35 لـ 55 جنيهًا.

كيلو مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو بربون:- من 45 لـ 65 جنيهًا.

كيلو بربون مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

كيلو جمبري:- من 80 لـ 300 جنيه.

كيلو جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

كيلو بوري:- من 60 لـ 110 جنيهات.

كيلو شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

كيلو قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

كيلو سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

كيلو ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

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