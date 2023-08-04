أسعار الدواجن واللحوم في أسواق الأقصر اليوم الجمعة ٤ اغسطس

أسعار الدواجن باتت من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها أهالي الأقصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم، كبديل أقل سعرًا عن اللحوم، وتستعرض بوابة الوفد أسعار أنواع الفراخ في الأسواق.

محمود سعدي أحد تجار الدواجن بمحافظة الأقصر، أوضح أن كيلو الفراخ الأبيض بلغ سعر الكيلو اليوم 60 جنيها، بينما 85ج لكيلو الفراخ البلدي، ووصل سعر الكيلو لفراخ "أمهات" بـ 50جنبهًا.

وأضاف التاجر: أن سعر كيلو البط البلدي وصل 90 ج، والمسكوفي بلغ 100 جنيها، والعتاقي بـ 65 جنيها، فيما بلغ سعر جوز الحمام 100جنيهًا والفراخ الأحمر الكبير بـلغ سعر الكيلو 80 جنيها.

وتابع سعدي: أن كيلو الـ "وراك" وصل سعره اليوم الجمعة 70 جنيها، والصدور بسغر 75جنبها، والبانيه 150جنيها، والحمام الكداب 130جنيها، وشيش الطاووق وصل 130جنيها، أما الكبد والقوانص فقد بلغ سعر الكيلو منها 80جنيها، والكبدة الصافي 100 جنيها، والشاورما 140 جنيها.

واشار التاجر إلى أن سعر الأجنحة بلغ الكيلو منها 55 جنيها، والهياكل 20 جنيها، لافتا إلى أنه الأسعار تشهد انخفاضًا للمساعدة في توفير الفراخ كبديل عن اسعار اللحوم المرتفعة، موضحًا أن سعر كيلو البانية 420 جنيها.