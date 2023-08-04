هدوء الحركة المرورية بالفيوم صباح اليوم الجمعة ٤ اغسطس واستمرار الطقس الحار

شهدت مدينة الفيوم صباح اليوم الجمعه هدوء وسيولة فى الحركة المرورية فى اغلب شوارع المدينة وبدت الحركة المرورية عادية فى شوارع السد العالى الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصرودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية وتوجد سيولة فى الحركة المرورية خاصة مع الاجازة الاسبوعية يوم الجمعه .

طقس حار

ومن جهه اخرى تشهد محافظة الفيوم اليوم الجمعة طقس حار وبلغت درجة الحرارة العظمى فى المحافظة 37 درجة وترتفع غدا السبت الى 39 درجة والاحد والاثنين 40 درجة وتعاود الانخفاض بمقدار درجتين ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه القادمة وتنخفض الى 34 درجة يوم السبت 12 اغسطس وترتفع يوم الاحد الى 35 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 24 و26 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الماضية وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والضغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .