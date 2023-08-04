الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر".

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الانتهاء من تنفيذ محطة كوم امبو لإنتاج شتلات قصب السكر

وأوضح التقرير أنه على أرض الخير بمحافظة أسوان تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم امبو لإنتاج شتلات قصب السكر التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأول وإفريقيا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن زراعته بالعقل والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة.

خطة التوسع في زراعة القصب تأتي بنظام الشتلات

وأشار التقرير أن خطة التوسع في زراعة القصب تأتي بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين مع رفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتقع المحطة على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم امبو بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة 4 آلاف فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.