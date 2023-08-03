تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج 7 لاعبين لمراقبة رونالدو و5 لساديو ماني !

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أنه لا بديل عن الفوز للأبيض أمام النصر من أجل التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

وقال تامر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "لابديل عن الفوز للزمالك أمام النصر من أجل التأهل، هناك فرصة أن يخسر الشباب من المنستيري لكنها ضعيفة".

وأكمل: "النصر يملك هجوم مُرعب بوجود رونالدو وماني، يجب أن يفكر أوسوريو بالتأمين الدفاعي وعدم الهجوم مثل المباريات السابقة لأنها ليست الطريقة الأنسب بسبب وجود مساحات في خط دفاع وهي لصالح رونالدو وماني مع اللعب على الخطأ والفرصة الواحدة للفوز".

عبد الحميد: الزمالك في مرحلة تعافي بعد الخروج من موسم كارثي

وتابع: "الزمالك في مرحلة تعافي بعد الخروج من موسم كارثي صفري مليئا بالأزمات الفنية والمالية، ويحاول الوقوف على قدميه لايجب أن نطلب من اللاعبين المنافسة للحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال".

وأضاف: "البطولة قوية لإعداد الزمالك ومعرفة الاحتياجات ونقاط القوة والضعف مع وجود فرق قوية يتنافس معها".

وأتم: "اذا كنت مكان أوسوريو سأجعل 7 لاعبين يراقبون رونالدو و5 لاعبين يراقبون ماني، مع وجود نفس التشكيل الذي بدأ مباراتي المنستيري والشباب السعودي".