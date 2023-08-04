روسيا تنفي وقوع ضحايا إثر الهجوم الأوكرانى على نوفوروسيسك

أعلن حاكم كراسنودار كراي الروسية، فينيامين كوندراتيف، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، مؤكدًا أنه لا إصابات أو ضحايا إثر الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك.

وكتب كوندراتيف على قناته على موقع تيليجرام: "صدت قواتنا المسلحة اليوم ليلًا وصباحًا هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار وأضاف حاكم المدينة: "تعمل جميع الخدمات المتخصصة اللازمة في الموقع، أشكر قواتنا المسلحة على عملها المنسق".

وقالت خدمات الطوارئ الروسية، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو، وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.

أمريكا تُطالب روسيا بالتوقف عن استخدام الغذاء "كسلاح" في حرب أوكرانيا





طالب وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، روسيا بالتوقف عن استخدام الغذاء "كسلاح" في حرب أوكرانيا بعد أن علقت موسكو صفقة للسماح بتصدير الحبوب من الدولة المُحاصرة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس.

وقال بلينكن في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن صفقة الحبوب التي تم التوصل إليها العام الماضي بين كييف وموسكو سمحت بإخراج ما يعادل 18 مليار رغيف من الخبز إلى العالم، لكن روسيا "مزقت هذه الصفقة"، التي ترى العديد من الدول أنها تعرض طعامها للخطر.

التوقف عن استخدام الغذاء كسلاح حرب في أوكرانيا

وأضاف: "تلقت روسيا العديد من الطلبات من دول في جميع أنحاء العالم بأنها بحاجة إلى التوقف عن استخدام الغذاء كسلاح حرب في أوكرانيا".

وتابع بلينكن: "البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء والتي كانت تحصل عليه - أكثر من نصف هذا الغذاء كان يذهب إلى البلدان النامية لا تحصل عليه، وما يفعله ذلك هو انعدام الأمن الغذائي هذا، وهو يقود إلى مزيد من الحروب، ويؤدي إلى الهجرة القسرية، ويعوق النمو، والنمو الاقتصادي، والنمو المادي".

وفي أواخر يوليو الماضي، قام بوتين فجأة بتعليق مبادرة حبوب البحر الأسود بعد أكثر من عام من العمل معها على حالها.

ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، لأوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، بتصدير منتجاتها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا عبر البحر الأسود.

جاء ذلك خلال تقرير مذاع عبر قناة العربية.