تحصين 242 ألف و 790 رأس ماشية وأغنام فى قرى المنوفية



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت فى 15 يوليو الماضى ، حيث تم تحصين 242 ألف و 790 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة وحتى الآن بنسبة تنفيذ 65 % ، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن اللجان الطبية تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل الدائم مع اللجان وتقديم أوجه الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والاستمرار في الإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية ، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، وناشد المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها.