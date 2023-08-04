فوضى بمطار باريس أولي الدولي بسبب عطل في نظام تسجيل الأمتعة

أفاد مصدر في مطار باريس أورلي الدولي أن "تأخيرا كبيرا" في الرحلات المغادرة و"حالة من الفوضى" تعم المحطة رقم 4 في المطار في فترة الذروة الصيفية بعد عطل طرأ على نظام تسجيل الأمتعة، وفق سكاي نيوز عربية.

وهذا العطل الذي لوحظ مع بدء العمليات فجرا "لم تحدد طبيعته بعد ولم يتم اصلاحه" حتى فترة بعد الظهر بحسب المصدر نفسه.

وقالت مجموعة "مطارات باريس" ADP المشغلة للمطار إن "نحو 10 آلاف راكب" في 40 رحلة جوية متجهة إلى مقاطعات ومناطق ما وراء البحار والخارج، تأثروا بالعطل مشيرة الى أنه "غير مسبوق" وأن الفرق الفنية تعمل على اصلاحه.

وكتبت المجموعة على منصة اكس "عطل طرأ على نظام تسجيل الامتعة في المحطة رقم 4 في مطار اورلي" موضحة أن المحطات الأخرى في المطار غير معنية بالعطل.

وأوضح المصدر أن "جميع الرحلات المغادرة من المحطة رقم 4 منذ صباح اليوم تأخرت كثيرا عن موعدها لمدة ساعة أو حتى أكثر".

وأضافت "لا يتم تسجيل جميع الأمتعة بالسرعة المطلوبة لأن هذه العملية تجري بمعظمها يدويا".

وأدى ذلك إلى "تكدس عدد كبير من الأمتعة مع مغادرة الركاب من دون حقائبهم".

أكد مارك روشيه مدير شركتي "اير كاراييب" و"فرنش بي" لوكالة فرانس برس أن طائرات المجموعتين أقلعت الخميس من دون أمتعة مسجلة في الشحن.

وأوضح أن هذا العطل الذي طرأ "خلال فترات الذروة" في الأجازات الصيفية "خلف الكثير من الفوضى" وأن الرحلات تأخرت "بين ساعة وثلاث ساعات" عن موعد اقلاعها.

وتابع "لا يفترض أن يشل عطل على نظام الأمتعة مطارا فرنسيا بأهمية أورلي".

ووفقا للمجموعة المشغلة للمطار "تم وضع حلول موقتة بالتعاون مع الشركات كتأجيل الرحلات ونقلها الى المحطات 1 و2 و3 في مطار اورلي".

وأضاف المصدر أن "بعض الرحلات قد يتم نقلها أيضا إلى مطار شارل ديغول" شمال العاصمة الفرنسية.



