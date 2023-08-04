بايرن ميونيخ يستعد لإبرام أغلى صفقة في تاريخه

أبدى نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، عن استعداده لتحطيم الرقم القياسي في العقود، ودفع أكثر من 80 مليون يورو للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين من توتنهام.

يتفاوض بايرن ميونيخ مع توتنهام منذ أسابيع للتعاقد مع كين، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل 2024.

هاري كين

ويستعد النادي البافاري لجعل صفقة كين الأغلى في تاريخه بدفع أكثر من 80 مليون يورو، ليتخطى صفقة لوكاس هيرنانديز عندما تعاقد معه بايرن ميونيخ، من أتلتيكو مدريد في 2019 مقابل 80 مليون يورو.

ودعم بايرن ميونيخ صفوفه هذا الصيف، المدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم من نابولي، ولاعب الوسط النمساوي كونراد ليمار من لايبزيغ، والظهير البرتغالي رافائيل جويريرو من بوروسيا دورتموند.

رحب توماس مولر، أسطورة بايرن ميونيخ، بنبأ ارتباط اللاعب الإنجليزي بالفريق البافاري، وقال الشهر الماضي عند سؤاله عما إذا كان سيرحب به في الفريق: "أنا أحب كين، أنا لا أعرف أحداً لا يحبه ".

أرقام هاري كين مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

وسجل كين 32 هدفا في الموسم الماضي 2022-2023 بقميص توتنهام بجميع المسابقات، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة، بينما كان أفضل هداف لبايرن ميونيخ في نفس الموسم الألماني سيرج جنابري برصيد 14 هدفا.

كرس اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، نفسه كواحد من ألمع نجوم الدوري الإنجليزي على الإطلاق، بعد أن سجل 280 هدفًا لتوتنهام من 435 مباراة، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في العام مرتين.

هاري كين

ويهدف إلى أن يصبح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، مطاردًا حامل الرقم القياسي الإنجليزي آلان شيرر، الذي سجل 260 هدفًا مع نيوكاسل وبلاكبيرن في التسعينيات، بينما لديه حاليًا 213 هدفًا.