الفتح يختتم استعداداته بمواجهة قطر وديًا

يختتم فريق نادي الفتح السعودي استعداداته للموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين، بمواجهة ودية أمام فريق نادي قطر القطري، والمقرر لها في السعودية عقب ختام معسكر النمسا.

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عاد لاعبو الفتح لتدريباتهم اليومية بعد إجازة لمدة ثلاثة أيام من المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، عقب معسكر النمسا لمدة 20 يومًا.

الفتح يواجه نادي قطر وديًا

يخوض فريق الفتح مواجهة تجريبية أخيره أمام نادي قطر القطري، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، حيث تقام على ملعب ستاد الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، وهي الاخيره قبل بداية الموسم الكروي الجديد من دوري المحترفين.

يفتتح نادي الفتح الموسم الجديد من دوري روشن بمواجهة فريق التعاون، يوم الأحد الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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