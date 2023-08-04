إلغاء ودية الأهلي السعودي وماينز الألماني

قرر النادي الأهلي السعودي إلغاء ودية الفريق مع ماينز الألماني، والتي كان مقرر لها يوم الجمعة، في ختام معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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إلغاء ودية الأهلي وماينز بسبب ضيق الوقت

اتخذ المدرب الألماني ياسيلة المدير الفني لفريق الأهلي قرار بإلغاء المواجهة التجريبية الأخيرة بمعسكر النمسا والتي كان مقرر لها أمام فريق ماينز الألماني، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

من المقرر أن يعود النادي الأهلي اليوم الجمعة من النمسا إلى جدة عقب ختام فترة الإعداد، واختتم المدرب الألماني المعسكر بمناورة على كامل مساحة الملعب لمدة 30 دقيقة من أجل تعويض المواجهة التجريبية.

يستعد الأهلي لمواجهة أولى في دوري روشن السعودي للمحترفين أمام نادي الحزم يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الاولى على ملعب عبدالله الفيصل.

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