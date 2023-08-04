الاتفاق يسافر الإمارات لمواجهة الجزيرة وديًا

يسافر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لخوض مواجهة ودية أمام فريق نادي الجزيره، في ختام استعدادات الفريق قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

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الاتفاق يواجه الجزيرة الإماراتي وديًا

ومن المقرر أن يغادر لاعبو نادي الاتفاق إلى أبوظبي اليوم الجمعة، لخوض مواجهة تجريبية أخيرة أمام نادي الجزيرة الإماراتي، والمقرر لها يوم السبت المقبل 5 أغسطس الجاري.

قاد ستيفين جيرارد التدريب الأخير للنواخدة قبل السفر لأبوظبي، والذي طبّق من خلاله بعض الجمل التكتيكية على مجموعتين.

يقود هندرسون وموسي ديمبلي قائمة الفرسان التي ستخوض مباراة الجزيرة الودية الأخيره، قبل مواجهة النصر في الجولة الافتتاحية بدوري روشن.

من المقرر أن يفتتح نادي الاتفاق الدوري السعودي بمواجهة نادي النصر المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري.

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