الصفقات الجديدة في خطر.. أزمة اقتصادية تضرب برشلونة

لا يزال نادي برشلونة يحاول بكل الطرق، تفادي أي أزمة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حتى يتمكن من تسجيل صفقاته جديدة، ومع إمكانية التعاقد مع آخرين.

كان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قد وجد الحل من أجل الحصول على أموال، لإنهاء الأزمة الحالية والتي تقدر بـ 60 مليون يورو، الأمر الذي سيجعل النادي قادرًا على تسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم.

خوان لابورتا

وبحسب التقارير، قررت شركة ألمانية شراء 16٪ من استوديوهات بارسا، وستدفع 65 مليون يورو مقابل ذلك على الفور، وهذا الأمر الذي سيحل الأزمة.

وبحسب تقارير صحفية، قررت الشركة الانسحاب من هذه الاتفاقية، التي تضع النادي في نفس الأزمة مرة أخرى، لكن بيع عثمان ديمبيلي قد يكون حلًا، حيث سيوفر المال في فاتورة الراتب، وقانون اللعب المالي النظيف، بالدوري الاسباني.

من جهة أخرى، نفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" هذه الأنباء، حيث قالت إن الاتفاق يسير بشكل صحيح ولا توجد عقبات، بحسب مصادر داخل برشلونة، واستنكرت تلك الشائعات التي تم نشرها، وهم لا يعرفون سبب ذلك.

تعاقد برشلونة حتى الآن مع إيلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي السابق، وإنيجو مارتينيز مدافع أتليتيك بيلباو، وأرييل روميو لاعب خط وسط جيرونا.