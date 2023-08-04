برشلونة الرابح الأكبر من انتقال ديمبيلي لباريس سان جيرمان

اقترب الفرنسي عثمان ديمبيلي من مغادرة صفوف برشلونة الإسباني باتجاه باريس سان جيرمان بعد 6 مواسم متقلبة قضاها في صفوف العملاق الكتالوني.

يجري لاعب برشلونة حاليًا مفاوضات مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى صفوفه، بعد أن قدم البطل الفرنسي عرضًا ضخمًا له، بقيمة 20 مليون يورو كراتب سنوي، وفقًا لتقارير إعلامية.

يشار إلى أن النادي الكتالوني دفع 135 مليون يورو في صيف 2017 للتعاقد مع ديمبيلي من بوروسيا دورتموند. كانت صفقة تعويضية للبرازيلي نيمار جونيور، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

ديمبيلي

لكن الإصابات أثرت عليه في مسيرته الكروية مع النادي الإسباني، حيث لعب ما يقرب من نصف الدقائق المتاحة، وغاب عن النصف الآخر بسبب إصابات متتالية ومتنوعة، في الفخذ والكاحل والركبة والعضلات.

خلال 6 سنوات في قميص برشلونة، ساهم الفرنسي في فوز النادي بـ 7 ألقاب، أبرزها 3 مرات بطل الدوري الإسباني. كما ظهر في 185 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 40 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة.

أرقام مرعبة لإصابات ديمبيلي مع برشلونة

أظهر تقرير من منصة إحصائيات أوبتا لكرة القدم أن الفرنسي ديمبيلي لعب 56.6٪ فقط من إجمالي الدقائق المتاحة مع برشلونة في جميع المسابقات، بسبب الإصابات.

من إجمالي 325 مباراة محتملة مع العملاق الكتالوني، لعب ديمبيلي 127 مباراة فقط، منها 119 مباراة، أي بنسبة 36.4٪.

وبحسب موقع "سوق الانتقالات" المتخصص في أعداد وإحصائيات اللاعبين، فقد تعرض اللاعب الفرنسي لـ 15 إصابة منذ انضمامه إلى ملعب الكامب نو وغاب عن الفريق لمدة 784 يومًا في 6 سنوات. أي أنه غاب أكثر من عامين كاملين.

ديمبيلي

تظهر هذه الأرقام أنه على الرغم من الفراغ الذي سيتركه في الهجوم حاليًا، بسبب عدم وجود بدائل مناسبة له، فإن خروجه قد لا يضر البلوجرانا كثيرًا على المستوى الفني، بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها اللاعب الدولي الفرنسي منذ وصوله من بوروسيا دورتموند.