جيسوس يورط آرسنال قبل مباراة الدرع الخيرية

تعرض نادي آرسنال الإنجليزي لضربة موجعة، قبل مباراته مع مانشستر سيتي في أول لقاء رسمي للفريقين، بالموسم الجديد 2023-2024.

ويلعب آرسنال يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي، مباراة الدرع الإنجليزي الخيري ضد مانشستر سيتي، التي تشبه مباراة كأس السوبر الإنجليزي، لأنها تجمع حامل لقب الدوري والفائز بالكأس، ولأن السيتي توج بكلاهما، لذا يلتقي وصيف بطل الدوري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم الفريق اللندني أصيب في الركبة، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية تجعله يغيب عن الملاعب.

جيسوس

على أقل تقدير، سيغيب جيسوس عن مباراة فريقه ضد مان سيتي، ثم افتتاح مشوار آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنغهام فورست يوم 12 أغسطس.

قال مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إن المهاجم جيسوس سيغيب عن بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق بسبب جراحة في الركبة.

كما أوضح في تصريحاته بعد المباراة الودية ضد موناكو بفرنسا: " للأسف، خضع جيسوس لعملية جراحية صغيرة هذا الصباح، كان يعاني من عدم الراحة في ركبته، مما تسبب له في مشاكل واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية لإصلاحها ".

أرتيتا

وشدد أرتيتا على أن توقيت الإصابة كان سيئا للغاية، لأن اللاعب وصل إلى شكل ممتاز في المباريات الأخيرة مع آرسنال، خاصة في الفوز 5-3 على برشلونة في معسكر الولايات المتحدة.

وتعرض جيسوس خلال الموسم الماضي، لإصابة في إحدى ركبتيه، أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مونديال قطر 2022.

وتسببت الإصابة في غياب جيسوس عن المدفعجية في 15 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، ما جعل عدد مشاركاته لا تزيد عن 33 مباراة في جميع البطولات، وساهم خلالها بـ 19 هدفا سجل 11 وصنع 8.