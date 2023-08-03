أسهل طريقة لعمل دجاج مشوي بالفرن مع البطاطس

الدجاج المشوي مع البطاطس من الأكلات السريعة والمفضلة لدى الجميع، كما تتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة، مع مراعاة الكمية، ولذلك يمكن تناولها إذا كنت تمشي على نظام غذائي صحي لخسارة الوزن.

دجاج مشوي بالبطاطس

طريقة عمل دجاج مشوي بالفرن مع البطاطاس

المقادير

- الدجاج : دجاجة (كاملة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة

- الليمون : 4 حبات (مقطع نصفين)

- البطاطاس : كيلو (صغيرة الحجم / مقطعة نصفين)

- الزعتر الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (طازج)

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الدجاجة في صينية فرن.

ادهني الدجاجة بملعقة كبيرة من الزيت، وتبليها بالملح والفلفل الأسود، ثم اربطي الفخذين بالخيط.

أدخلي الصينية إلى الفرن على الرف الأوسط واشويها لحوالي 40-50 دقيقة حتى تنضج الدجاجة وتصبح ذهبية اللون.

في وعاء جانبي، ضعي الليمون، والبطاطس، وزيت الزيتون، والزعتر الطازج، والملح، والفلفل الأسود.

اخلطي المكونات جيداً حتى تختلط تماماً، ثم ضعيها في صينية فرن وأدخليها إلى الفرن على الرف السفلي من الفرن مع التقليب من وقت إلى آخر لحوالي 45-50 دقيقة حتى تنضج.

ضعي الدجاجة في طبق التقديم، ووزعي بجانبها الليمون والبطاطس المشوية وقدميها ساخنة.