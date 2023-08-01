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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل بطاطس كريسبي بالجبن

بطاطس بالجبنة
بطاطس بالجبنة

بطاطس كريسبي بالجبن من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها عند الشعور بالجوع المفاجيء، كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمحبب لدى الصغار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

بطاطس كريسبي

طريقة عمل بطاطس كريسبي بالجبن

المقادير

- البطاطس : 6 حبات (مسلوقة)

- الزبدة : 200 غم (مذوبة)

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- كورن فليكس : كوب (مطحون)

- حليب : كوب (سائل)

- جبن الشيدر : نصف كوب (مقطع مكعبات متوسطة)

- ملح : ملعقة صغيرة

 

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بطاطس بالفرن علي خطي المطاعم المكسيكية

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اهرسي البطاطس مع الملح، والحلیب، وبودرة البصل، وربع كوب من الزبدة، واخلطيهم جيداً.

اصنعي كرات متساوية من مزيج البطاطس واحشيها بمكعبات الجبن مع الحفاظ على شكل الكرة.

غمّسي كرات البطاطس بالكورن فليكس المطحون، وادهنيها بكمية الزبدة المتبقية.

وزعي كرات البطاطس في صینیة فرن.

أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 20-25 دقیقة حتى تنضج وقدميها ساخنة.

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