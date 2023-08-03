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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رحيل ديمبيلي يجدد آمال برشلونة لضم كانسيلو

كانسيلو
كانسيلو

جدد نادي برشلونة الإسباني اهتمامه مرة آخري، من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

 

وسيحاول مسؤولو النادي الكتالوني التوقيع مع كانسيلو، باستخدام جزء من عوائد صفقة عثمان ديمبيلي، والذي اقترب من مغادرة صفوف البلوجرانا، والانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

ويُذكر أن صاحب الـ 29 عامًا قضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2022-23 مُعارًا من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ الألماني، لكن النادي البافاري غير مقتنع بتفعيل بند شراء اللاعب مقابل 70 مليون يورو، وبالتالي سيعود إلى مانشستر سيتي في الصيف، وسيتعين عليه البحث عن مخرج.

كانسيلو

تشافي مصمم لتعاقد مع كانسيلو

 

يُعد كانسيلو اللاعب المفضل لدى تشافي، لما يمتلكه اللاعب من مزايا، حيث يتمتع بميزة الاحتفاظ بالكرة وتمريرها بالإضافة إلى مهاراته، التي تتيح بأن يكون خطيرًا من الجانب الأيمن والأيسر، ويسدد بشكل جيد على المرمى، مما يجعل المدرب الإسباني مصمم لضمه.

 

يمكن لوكيل اللاعب البرتغالي، الذي تربطه علاقة قوية برئيس النادي جوان لابورتا، مساعدة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة.

كانسيلو

لكن في حال فشل النادي الكتالوني في جلب اللاعب، فإن برشلونة سيكمل صفقة إيفان فريسنيدا لاعب نادي بلد الوليد، بعد توصل الطرفين لاتفاق مبدئي بالفعل.

 

وجدد النجم البرتغالي كانسيلو عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، ويؤكد جوارديولا مدرب الفريق بشكل دائم استمراره مع الفريق.

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