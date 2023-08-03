محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس غرفه التجارة والصناعة بظفار العمانية

في إطار سعيه الدؤوب لتنشيط السياحة وتسويق المدن السياحية بجنوب سيناء وعلى راسها مدينه شرم الشيخ، وعلى هامش مشاركته في المنتدى الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة ما بين31/7 الى 1/8/2023 بمدينة صلالة، ومن خلال لقاءاته المتعدده بكبار الشخصيات بمحافظة ظفار.

التقى اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع رئيس غرفه التجارة والصناعة بمحافظه ظفار العمانية.

حيث تم تبادل الرؤى وسبل التعاون في العديد من المجالات السياحية والتجارية والاستثمارية واليات تفعيلها وتبادل الزيارات بين الوفود و كبار المسؤولين ما بين محافظه جنوب سيناء ومحافظه ظفار، من اجل تفعيل أوجه التعاون المشترك بما يعود بالنفع على المواطنين بين الجانبين.