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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معروف عن صفعة الشحات للشيبي: سنقف كلنا ضده "فيديو"

محمود معروف
محمود معروف

عقب الناقد الرياضي محمود معروف، على قيام اللاعب حسين الشحات يصفع "الشيبي" لاعب فريق بيراميدز بالقلم على وجهه، في الواقعه الشهيره خلال الأيام الماضية.

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وقال محمود معروف خلال حوار تلفزيوني بأحد القنوات الفضائية مع الإعلامية إيمان عزيز: "إن هذا الموقف الذي قام به حسين الشحات غير أخلاقي على الإطلاق، خاصة وأن "الرياضة أخلاق" ودائمًا ما نتحدث على الروح الرياضية وعدم الانفعال، وحل المشاكل بطريقة عقلانية، معقبًا: "ضرب شخص بالقلم، ليه إحنا فين، ده أسلوب غير مقبول على الإطلاق، خاصة في الوسط الرياضي".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يعاقب حسين الشحات، معقبًا: "لو اتحاد الكرة لم يعاقبه، فسيقوم جميع الصحفيين بالوقوف ضد اتحاد الكرة، ومن الضروري أن يقوم ناديه بمعاقبته قبل  اتحاد الكرة".