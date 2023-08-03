عقب الناقد الرياضي محمود معروف، على قيام اللاعب حسين الشحات يصفع "الشيبي" لاعب فريق بيراميدز بالقلم على وجهه، في الواقعه الشهيره خلال الأيام الماضية.

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محمود معروف عن صفعة الشحات للشيبي: سنقف كلنا ضده "فيديو"

وقال محمود معروف خلال حوار تلفزيوني بأحد القنوات الفضائية مع الإعلامية إيمان عزيز: "إن هذا الموقف الذي قام به حسين الشحات غير أخلاقي على الإطلاق، خاصة وأن "الرياضة أخلاق" ودائمًا ما نتحدث على الروح الرياضية وعدم الانفعال، وحل المشاكل بطريقة عقلانية، معقبًا: "ضرب شخص بالقلم، ليه إحنا فين، ده أسلوب غير مقبول على الإطلاق، خاصة في الوسط الرياضي".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يعاقب حسين الشحات، معقبًا: "لو اتحاد الكرة لم يعاقبه، فسيقوم جميع الصحفيين بالوقوف ضد اتحاد الكرة، ومن الضروري أن يقوم ناديه بمعاقبته قبل اتحاد الكرة".