الأهلي يعبر إلى نصف نهائي الكأس بفوز ماراثوني على المصري

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوز مثير على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.





تقدم الفريق البورسعيدي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الثاني، من كرة رأسية سددها بنجاح اللاعب مروان حمدي ، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بالرجوع إلى تقنية الفار لصالح الأهلي، ليتمكن خلالها علي معلول من معادلة النتيجة للأحمر في الدقيقة 100 من الوقت البديل، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.



وفي الدقيقة 107 من مجريات الوقت الإضافي، تمكن الأهلي من معادلة النتيجة عبر تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء عبر اللاعب الجزائري أحمد القندوسي استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الفريق البورسعيدي محمود جاد.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي في نصف نهائي المسابقة.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

بينما مثل فريق المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.

الهجوم: مروان حمدي.