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الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببرونزية العالم للمصارعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلي الاتحاد المصري للمصارعة، والقائمين علي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بعد حصول لاعبة المشروع مودة بدوي(مركز تدريب أبو السعود بمحافظة القاهرة)، بعد حصولها علي الميدالية البرونزية وزن 65 كجم والفوز علي بطولة روسيا 10-4 في بطولة العالم للمصارعة بتركيا تحت 17 سنة.

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وزير الشباب: مصر زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب

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وزير الشباب: مصر تمتلك طفرة إنشائية تمكنها من استضافة مختلف البطولات

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.

وأشار الوزير إلي أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

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