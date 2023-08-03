الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب: مصر تمتلك طفرة إنشائية تمكنها من استضافة مختلف البطولات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الجاهزية التامة لاستضافة مصر مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

txt

الشباب والرياضة تُعلن قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية

txt

الشباب والرياضة تستقبل وفد شبابي من المملكة المغربية


جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة أفريقيا للرماية، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى، مشيرا إلى التنسيق لإنهاء كافة الاجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة.

مواد متعلقة

إطلاق رصاص على المواطنين.. المحكمة تقتص من متهمين الأميرية

«هوم تاون» يتعاقد حصرياً مع 50 علامة تجارية عالمية لمشاريعها فى العاصمة الإدارية

أماكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 في قنا وأسوان والأقصر

الحوار الوطني.. طلعت عبدالقوي: ندعم القوانين المساهمة في تماسك الأسرة