تفاصيل حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة 2023

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي (العالم علمين)، ومقرر أن يقدم الكينج باقة من أجمل أغانيه .

ومن ناحية أخري، ينطلق الكينج محمد منير، لإحياء عدة حفلات غنائية بأمريكا، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ مقرر أن يحيي 3 حفلات بولايات مختلفة.

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ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا يوم 1 سبتمبر في نيويورك، ويوم 9 من نفس الشهر في كاليفورنيا، و16 سبتمبر في ولاية فلوريدا .

أغنية محمد منير "للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه



عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه “.

حفلات مهرجان العلمين 2023

يحيي عدد من نجوم الغناء بمختلف أنحاء الوطن العربي، عدة حفلات غنائية تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي.

وتضم حفلات مهرجان العلمين مجموعة من نجوم الغناء وهم، النجم تامر حسني، السوبر ستار راغب علامة، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنغام، والموسيقار الكبير عمر خيرت، والرابر العالمي Russ.