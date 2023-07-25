صاحب واقعة الكشري يدخل على خط أزمة شاكوش وطليقته.. محمد عادل يتقدم لخطبة ريم طارق

أثار محمد عادل صاحب واقعة كشري التحرير حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهر في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، يتقدم فيه لريم طارق طليقة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قائلًا: "عايز أكمل نص ديني".

وقال محمد عادل: “أنا سمعت أن مرات حسن شاكوش اتطلقت وقولت أتقدملها عادي، وهى شخصية محترمة وتستاهل كل خير، وياريت تقبلني، ومش أهم حاجه الفلوس، الأهم العيشة، وإن شاء الله هيحصل نصيب، والجواز نصيب، ومش خايف من حسن شاكوش ولو قبلت أنا تحت أمرها”.

وتابع صاحب واقعة الكشري: “إن وافقت هكون كملت نص ديني، موافقتش هى أختنا وعلى راسنا وربنا يوفقها وبتمنالها كل الخير والسعادة، ولو فيه نصيب مفيش مشاكل ولو مفيش عادي وأنا جاي أتقدم”.

رد حسن شاكوش على علاقته بحورية فرغلي:

ومن ناحية أخرى، رد حسن شاكوش على طليقته ريم طارق بعد تصريحاتها التليفزيونية، أن حسن شاكوش يخونها مع فنانة مشهورة بنهار رمضان وثالث حرف من اسمها " ر"، ولديها مشاكل صحية، وتوقع الجمهور أن هذه الفنانة تكون حورية فرغلي.

حسن شاكوش وريم طارق

وقال حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك": "جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست أنا شوفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتى لو هى عكس الحقيقة دائمًا عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شىء مريحني أكتر من الكلام ولكن في شىء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال".

وردت الفنانة حورية فرغلي على تصريحات طليقة حسن شاكوش قائلة: "مع احترامي لشاكوش أنا مش بتاعة الكلام ده، وأخرى صداقة، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده هرفع قضية تشهير".