معجب يفاجئ ريم طارق طليقة حسن شاكوش برسالة رومانسية|رد فعل صادم منها

تصدر ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمتها الشهيرة مع طليقها والتي أوضحت فيها معاملته لها وكشفت أسرار صادمة مما جعلها تريند رقم واحد في الوطن العربي وأصبحت حديث الملايين.

معجب يصدم ريم طارق بطلب مفاجئ

حرصت ريم طارق طليقة حسن شاكوش على التواصل مع معجبيها عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير إنستجرام، وردت على كل الأسئلة التي وجهت إليها من خلال خاصية الإستوري.

وكان من بين الرسائل التى استقبلتها طليقة حسن شاكوش رسالة رومانسية من أحد المعجبين حيث كتب لها: "أنت حلم حياتي والله أنت أجمل بنت شافتها عيني بجد".

الأمر الذى جعل ريم تقدم الشكر له دون التعليق على الرسالة قائلة : "ربنا يخليك شكرا"، وهو ما اعتبره البعض رد صادم من ريم طارق تجاه هذا المعجب.

ريم طارق

ريم طارق تخرج عن صمتها وترد على تصريحات حسن شاكوش

خرجت ريم طارق طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن صمتها وردت على تصريحاته من جديد من خلال بث مباشر شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

قالت ريم طارق: "أنا ضد فكرة الطلاق لإن الموضوع وحش، وخراب البيوت مش سهل، أنا قاعدة في بيت بابا وما خدتش فيلا ولا حاجة، ولسه ما خدتش أي حاجة من حقوقي، وأنا ضد إن حد يقول حاجة من غير دليل، ولكن كان عنده مشكلة فكان لازم ما يحصلش نصيب بينا".

ريم طارق

وأضافت :" بدعي ربنا إن آخذ حقي، كله سلف ودين، وربنا يديني على قد نيتي وبس، والدنيا تلف وتدور ونشوف هي كده كده بتلف دلوقتي واللي مركز هيشوف كده كويس".

ولم تكتفي ريم بذلك، حيث حلت كضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة، كاشفة أن حسن شاكوش، كان لديه مشاكل خاصة وحرصت على تغيير حياته بقراءة القرآن له، وجعلته يصلي في أخر أيام بينهما، وكان يعلم جيدًا بأنها مطلقة بدليل تقدمه لها في المرة الأولى وقت ارتباطها، وأنها وقعت على قسيمة الزواج، وهي خالية من البيانات ولديها فيديو يثبت ذلك.