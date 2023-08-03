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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إلى شوطين إضافيين.. المصري يتقدم والأهلي يتعادل في سيناريو درامي

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

 في سيناريو كروي درامي تقدم فريق المصري البورسعيدي على الأهلي بالهدف الأول، خلال الشوط الثاني من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية في دور الـ 8 من كأس مصر.
 

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 جاء الهدف من كرة رأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب مروان حمدي،
وأدرك الأهلي هدف التعادل عند الدقيقة 100 من الوقت المحتسب بدل الضائع، من ركلة جزاء سددها بنجاح الظهير الأيسر للأحمر علي معلول، بعد رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفار التي أثبتت تعرض حسين الشحات لسحب من التيشيرت من قبل مدافع الفريق البورسعيدي.
 ويحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

 وحسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي، ولم تشهد فعاليات الشوط أفضلية لأي من الفريقين على الآخر بانحسار اللعب في منطقة وسط الملعب معظم فترات الشوط، باستثناء الدقائق الأولى من المواجهة التي شهدت أفضلية نسبية للاعبي الفريق البورسعيدي وتهديد مرمى الشناوي عبر انطلاقات من الجهة اليمنى، واعتماد الأهلي على التسديدات الخارجية وانطلاقات الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

 تشكيل الأهلي والمصري:

 ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من:
 في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
 خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.
 في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.
 خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

 بينما يمثل فريق المصري:
 حراسة المرمى: محمود جاد.
 خط الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.
 الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.
 الهجوم: مروان حمدي.

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