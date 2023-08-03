ارتفاع أسعار إم جي +RX5 و5.. واستقرار 6 وZS.. واستمرار اختفاء HS

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت القائمة الجديدة لسيارات إم جي الطرازات المتوافرة في مصر حالياً وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS" موديل 2022 بينما خلت القائمة من أسعار السيارة إم جي hs.



ووفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة فإن سيارات إم جي 5، وإم جي +R5X الجديدة شهدت ارتفاعات تراوحت بين 10 إلى 50 ألف جنيه، بينما شهدت أسعار سيارات إم جي ZS، وإم جي 6 استقراراً دون زيادات جديدة.

أسعار سيارات إم جي في مصر

ونستعرض في السطور التالية القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل 2022 وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، والتي تبدأ من 689990 جنيه للسيارة إم جي 5.

أسعار إم جي 5

إم جي 5 فئة classic أصبح سعرها 689990 جنيه بدلاً من 679990 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه





إم جي 5 فئة comfort أصبح سعرها 729990 جنيه بدلاً من 719990 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه





إم جي 5 فئة luxury أصبح سعرها 759990 جنيه بدلاً من 749990 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه



أسعار إم جي 6

إم جي 6 فئة COMFORT غير متوافرة





إم جي 6 فئة LUXURY بسعر 929990 جنيه "دون أي زيادة"

إم جي 6 فئة LUXURY Red interior بسعر 954990 جنيه " دون أي زيادة"







أسعار +RX5

فئة COMFORT بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه



فئة LUXURY أصبحت بمليون و250 ألف جنيه بدلاً مليون و200 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه



أسعار ZS

إم جي ZS فئة classic غير متوافرة

إم جي ZS فئة comfort بسعر 804990 جنيه "دون زيادة"

إم جي ZS فئة comfort accessorized بسعر 819990 جنيه "دون زيادة"

إم جي ZS فئة luxury بسعر 839990 جنيه "دون زيادة"

كانت مجموعة المنصور أوتوموتيف للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، قد أطلقت مؤخراً السيارة The RX5 Plus، التي تعد تجسيداً لسيارة RX5 المحبوبة والشهيرة بالوسع والفخامة المعروفة ولكن بمميزات تكنولوجية أكثر تقدما ولغة تصميم محسنة وأداء من الدرجة الأولى.