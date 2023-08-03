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الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

ارتفاع أسعار إم جي +RX5 و5.. واستقرار 6 وZS.. واستمرار اختفاء HS

+RX5
+RX5

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت القائمة الجديدة لسيارات إم جي الطرازات المتوافرة في مصر حالياً وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS" موديل 2022 بينما خلت القائمة  من أسعار السيارة إم جي hs.
 

ووفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة فإن سيارات إم جي 5، وإم جي +R5X الجديدة شهدت ارتفاعات تراوحت بين 10 إلى 50 ألف جنيه، بينما شهدت أسعار سيارات إم جي ZS، وإم جي 6 استقراراً  دون زيادات جديدة.

 

أسعار سيارات إم جي في مصر

 

ونستعرض في السطور التالية القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل 2022 وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، والتي تبدأ من 689990 جنيه للسيارة إم جي 5.

 

 

أسعار إم جي 5

 

إم جي 5 فئة classic أصبح سعرها 689990 جنيه بدلاً من 679990 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه
 


إم جي 5 فئة comfort أصبح سعرها 729990 جنيه بدلاً من 719990 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه
 


إم جي 5 فئة luxury أصبح سعرها 759990 جنيه بدلاً من 749990 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه
 

 

 

أسعار إم جي 6 

 

إم جي 6 فئة COMFORT غير متوافرة 
 


إم جي 6 فئة LUXURY بسعر  929990 جنيه "دون أي زيادة"

 

إم جي 6 فئة LUXURY Red interior بسعر 954990 جنيه " دون أي زيادة"
 

 


 

 

أسعار +RX5

 

 فئة COMFORT  بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه
 

 

فئة LUXURY أصبحت بمليون و250 ألف جنيه بدلاً مليون و200 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه
 

 

 

أسعار ZS

 

إم جي ZS فئة classic غير متوافرة 

 

إم جي ZS فئة comfort بسعر 804990 جنيه "دون زيادة"

 

إم جي ZS فئة comfort  accessorized بسعر 819990 جنيه "دون زيادة"

 

إم جي ZS فئة luxury  بسعر 839990 جنيه "دون زيادة"

 

كانت مجموعة المنصور أوتوموتيف للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، قد أطلقت مؤخراً السيارة The RX5 Plus، التي تعد تجسيداً لسيارة RX5 المحبوبة والشهيرة بالوسع والفخامة المعروفة ولكن بمميزات تكنولوجية أكثر تقدما ولغة تصميم محسنة وأداء من الدرجة الأولى.