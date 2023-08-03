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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سخرية عالمية من رياضية صومالية أحرزت لقب أبطأ عداءة 100 متر في التاريخ

تسببت العداءة في
تسببت العداءة في موجة سخرية دولية

أوقف المسئولون في دولة الصومال مدرب ألعاب القوى عن العمل بعد انتشار شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لعداءة غير مؤهلة احتاجت إلى ما يقرب من 22 ثانية لإنهاء السباق الدولي لمسافة 100 متر المقام في الصين. 

احتلت نصرة أبوكار علي البالغة من العمر 20 عامًا المركز الأخير في بطولة الجامعات العالمية في تشنغدو بالصين يوم الثلاثاء بعد حصولها على ضعف زمن مدة الفائزة البرازيلية غابرييلا موراو.

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 وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت نصرة خارج الإطار لمعظم السباق وعبرت خط النهاية قبل 10 ثوان من الفائز.

وتسبب أداء المتسابقين في السخرية على نطاق عالمي وحالة من الغضب، ويعزى بعضها إلى فساد الحكومة الصومالية وعدم كفاءتها.

 وقال وزير الرياضة محمد بري محمود إن تحقيقا مع اللجنة الأولمبية الوطنية كشف أن المتسابقين ليس لديهم خلفية في الجري أو الرياضات الأخرى. 

وقال محمود إنه سيوقف رئيس الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، كاديج عدن ضاهر، بتهمة "إساءة استخدام السلطة والمحسوبية والتشهير باسم الدولة" واتخاذ الإجراءات القانونية في القضية. 

واعتذر  وزير الشباب في وقت سابق عن الواقعة وقال إن وزارته ليس على علم باختيار علي للعب في المباراة.

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