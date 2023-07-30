العريان: أفريقيا تدعم مصر.. والأثقال والخماسي والملاكمة مهددون بالغياب عن أولمبياد 2028

أوضح سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، شريف العريان، عن مفاجأة بشأن استبعاد ثلاثة رياضات من أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتحدث العريان في تصريحات خاصة لبرنامج “كاونتر اتاك” عبر إذاعة أون سبورت اف ام، أن الخماسي الحديث ورفع الأثقال والملاكمة مهددون بالغياب عن نسخة أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكشف العريان عن أن الثلاثة اتحادات سيقدمون ضمانات للجنة الأولمبية الدولية من أجل التواجد في أولمبياد 2028، وإن لم تقدم هذه الضمانات سيتم حرمانهم من التواجد في المحفل الأولمبي العالمي.

بينما تطرق للحديث عن ملف إستضافة مصر لأولمبياد 2036، أكد العريان أن مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل حسم ملف استضافة هذه النسخة من الأولمبياد.

وأضاف أن القاهرة أرسلت بالفعل الملف المبدأي لاستضافة أولمبياد 2036، مع 10 دول أخرى قدمت رغبتها أيضا في احتضان الأولمبياد.

وأختتم العريان تصريحاته أن كل الدول الأفريقية أكدت دعمها لملف القاهرة، في استضافة نسخة 2036، وأن الوقت حان لتنظيم أفريقيا الأولمبياد فكل قارات العالم قامت بتنظيم الحدث العالمي عدا قارة أفريقيا.