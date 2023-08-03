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الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يُعاقب 38 مواطنًا و3 شركات في بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 كشفت "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي" عن فرض عقوبات على 38 مواطنًا و3 شركات من بيلاروسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

 ونقلت الجريدة عن بيان الاتحاد: "بالنظر لخطورة الوضع في بيلاروس وتورطها في "العدوان" الروسي على أوكرانيا، ينبغي إدراج 38 فردًا و3 شركات في قائمة العقوبات".

 مصنع مينسك الكهروتقني:

 وتشمل قائمة العقوبات قضاة ومحققين وصحفيين ومسؤولين أمنيين من بيلاروس، بالإضافة إلى ذلك، يخضع كل من "مصنع مينسك الكهروتقني" و"ب م ز - شركة الإدارة القابضة" وشركة بيلاروس الحكومية للنفط والكيمياء، للعقوبات.

 وبحسب بيان الاتحاد، يُمنع جميع الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من دخول الاتحاد الأوروبي، إذ سيتم تجميد أصولهم إذا وجدت في أوروبا.

 وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وسع العقوبات المفروضة على بيلاروس لتجاوزها الإجراءات التقييدية ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

 بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على تصدير السلع والتقنيات إلى بيلاروس التي تسهم في التحسين العسكري للبلاد، فضلًا عن الأسلحة النارية والذخيرة.

 وبحسب وثيقة المفوضية الأوروبية، "يتم تقديم هذه الإجراءات التقييدية على أساس متسارع بسبب الضرورة الملحة المرتبطة بمكافحة التحايل على [العقوبات ضد] سلع وتقنيات معينة بدرجة عالية من السرية"، ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بمزامنة نظام العقوبات المفروضة على بيلاروس مع العقوبات المفروضة على روسيا.

 وتسعى بولندا ودول البلطيق إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس بحلول 9 أغسطس، "الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية في البلاد ومحاولة الثورة الملونة الفاشلة".

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