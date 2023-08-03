6 أطعمة تحتوي على اليود لمرضى الغدة الدرقية.. الجبن أبرزها

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم ويتباطأ التمثيل الغذائي لديك.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تفرز هذا الهرمون الغدة في جسمك، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي يؤثر على جسمك بالكامل يُعرف أيضًا باسم مرض خمول الغدة الدرقية ، وهو شائع إلى حد ما.

عندما تكون مستويات الغدة الدرقية لديك منخفضة للغاية ، فإن هذا يسمى الوذمة المخاطية ويمكن أن تسبب الوذمة المخاطية، وهي حالة خطيرة جدًا ، أعراضًا خطيرة ، بما في ذلك (انخفاض درجة حرارة الجسم، فقر دم، سكتة قلبية، ارتباك، وغيبوبة).

وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على مادة اليود والتي تدعم الوقاية من مرض الغدة الدرقية وفقا لما نشره موقع "food.ndtv" وهي كالأتي.

الجبن

لا توفر منتجات الألبان ، بما في ذلك الجبن الكالسيوم والدهون الصحية فحسب ، بل تحتوي أيضًا على اليود، جبنة الشيدر وجبنة الموزاريلا اختيارات جيدة.

الحليب

تشير الدراسات إلى أن كل 250 مل من الحليب تحتوي على حوالي 150 ميكروجرام من اليود. عندما تتغذى الأبقار على الأعلاف الغنية باليود والعشب ، فإنها تنقل اليود إلى حليبها.

التونة

توفر 6 حصص من التونة حوالي 34 ميكروجرامًا من اليود، إنه خيار آخر ممتاز للمأكولات البحرية لتضمينه في نظامك الغذائي.

السردين

يحتوي السردين على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني باليود ، كما يوفر الدهون المفيدة المتعددة غير المشبعة وغير المشبعة الأحادية. يمكن الاستمتاع بها مطبوخة على البخار أو مشوية بجانب الخضار.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لليود ، حيث توفر بيضة واحدة كبيرة حوالي 24 ميكروجرامًا ، أو 16٪ من القيمة اليومية التى تحتاجها من اليود.

الجمبري

تمتص المأكولات البحرية ، بما في ذلك الجمبري ، اليود من مياه البحر ، مما يجعلها خيارًا مناسبًا غنيًا باليود، يقدم الجمبري أيضًا الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة.