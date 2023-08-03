استجابةً لشكاوى المواطنين.. غلق وتشميع 9 منشأت مخالفة بالعمرانية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعه الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية وشرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لرصد مخالفات المحال والمقاهي بنطاق شوارع ومناطق ( خاتم المرسلين، مدكور، العشرين، سيد أبوالخير، المساحة) تلبية لشكاوى المواطنين من سكان حى العمرانية لما تسببه لهم من ضرر يتعلق بالإزعاج والتعدى على الطريق العام وإعاقة الحركة المرورية، وكذا عدم الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة .

تمكنت الحملة من غلق وتشميع 9 منشأت مخالفة عبارة عن 3 مقاهى و 3 مخازن و مخبز سياحى ومحل تجارى و ورشة إطارات، حيث تم رفع التعديات والإشغالات الخاصة بكل منها وإيداعها مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوى رئيس حى العمرانية.