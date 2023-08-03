ليلة ثنائية لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم على مسرح العلمين الليلة

تشهد مدينة العلمين الجديدة، الليلة حفلا طربيا للنجم مدحت صالح، و ريهام عبد الحكيم، على مسرح العلمين، وسط إقبالا وحضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أنه يجري تجهيز بوابات الحفل لاستقبال الجمهور والتنظيم منذ أمس الأربعاء.

آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة، غدا الجمعة، حفل الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري في منطقة الأرينا، متابعا أن هناك العديد من المفاجآت التي نشهدها يوميا خلال فعاليات المهرجان، مضيفا أنه من المقرر إقامة حفلات غنائية لكل من إليسا وتامر عاشور في يوم السبت المقبل.

وعن الفعاليات الرياضية، يبدأ سباق الترايثلون اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، والذي يتضمن رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجات».

ويحتاج سباق الترايثلون، للياقة كبيرة للغاية وقدرة بدنية عظيمة، كون المتسابق يسبح تقريبا حوالي كيلومتر ونصف، ومن ثم يركب الدراجة لمسافة نحو 40 كيلو مترا، وصولا لسباق الجري الذي تبلغ مسافته نحو 10 كيلو مترات.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان: آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.