ارتفاع في نسب الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن طقس غدًا الجمعة

يشهد غدًا الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

ارتفاع في نسب الرطوبة

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الجمعة:

-القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة.

-الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

-مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

-سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

-قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

-أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 31 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.