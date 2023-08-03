حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة بكفر الشيخ اليوم
تشهد حالة الطقس في مدن وقرى محافظة كفرالشيخ،الخميس، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.
وفي الصباح لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة حرارة الهواء تصل إلى +22...+35°C, نقطة الندى: +19,59°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: رطب جدا، وغير مريح; ومن المتوقع هطول الأمطار, نسيم خفيف الرياح تهب من الغرب بسرعة من 4-18 كم \ ساعة, في السماء، وأحيانا هناك السحب الصغيرة
وفي ما بعد الظهر لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة حرارة الهواء تصل إلى +33...+37°C, نقطة الندى: +16,26°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: مريح; ومن المتوقع هطول الأمطار, نسيم متوسط الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 18-25 كم \ ساعة, سماء صافية
وفي المساء انخفاض درجة حرارة الهواء إلى +24...+32°C, نقطة الندى: +18,66°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: نوعا ما غير مريح بالنسبة لمعظم الناس على الحواف العلوية; ومن المتوقع هطول الأمطار, نسيم خفيف الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 7-18 كم \ ساعة, سماء صافية طول اليوم هو 13:36 .
وعن حالة البحر المتوسط في مدينة ومصيف بلطيم فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.