منظار الرحم تعريفه ومشكلاته وطرق العلاج

في حديث صحفي مع الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدرويش

استاذ ورئيس قسم النساء والتوليد جامعة الازهر

استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير....

قال الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدرويش أن بعض النساء تضطر للخضوع للمنظار الرحمي ولكن يجب أولا تعريف ما هو المنظار الرحمي :-

منظار الرحم هو عبارة عن جراحة تسمح للطبيب في النظر إلى داخل الرحم من أجل تشخيص وعلاج بعض الحالات ...

مثل: تأخر الحمل أو النزيف الشديد لبعض السيدات . ..

المنظار الرحمي له عده انواع

أهمهم :-

1. منظار الرحم التشخيصي :-

والمقصود به هو استخدام منظار الرحم من أجل تشخيص أي مشكلة قد يكون الرحم السيده مصاب بها حيث يقوم الطبيب بإدخال أنبوب مع كاميرا يتمكن من خلاله من رؤية الرحم والمبايض وقناة فالوب من الداخل ......

يتم إدخال هذا الأنبوب من خلال إحداث فتحة أسفل منطقة السرة بالعادة......

2. منظار الرحم العلاجي :-

وهو يهدف هذا النوع إلى علاج مشكلة قد تم تشخيصها عن طريق منظار الرحم التشخيصي.....

بشكل عام يقوم الطبيب باستخدام المنظار العلاجي بعد الكشف عن مشكلة في التشخيصي على الفور وبالوقت ذاته حتى لا تخضع المريضة للعملية.....

هنا يأتي فوائد منظار الرحم :-

البقاء فترة قصيرة في المستشفى.....

فترة العلاج والشفاء قصيرة جدا ....

لا تحتاج المريضة لأخذ الكثير من الأدوية المسكنة لكي تسكن الألم ....

عملية منظار الرحم هي عملية جراحية آمنة تماما ....

طيب امتي يكون هناك موعد مناسب لإجراء منظار الرحم

يقوم الطبيب المختص بجدولة عملية منظار الرحم في الأسبوع الأول بعد دورتك الشهرية ....

لان هذا التوقيت سيضمن للطبيب الرؤية الأفضل داخل الرحم حيث لا يستطيع الطبيب الرؤية باستخدام منظار الرحم خلال أيام الدورة الشهرية أو في حال توقع وجود حمل.....

هناك خطوات إجراء الجراحة باستخدام منظار الرحم

قبل الجراحة من الممكن أن يقوم الطبيب بوصف مهدئ لك حتى يساعدك على الاسترخاء من ثم سيتم تحضيرك للتخدير....

هنا نبداء خطوات منظار الرحم كالآتي:

يتم توسيع عنق الرحم....

يقوم الطبيب بإدخال الأنبوب من خلال المهبل وعنق الرحم وصولا إلى الرحم.....

يضخ الطبيب غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل توسيع الرحم والتخلص من أي التصاقات....

مدة إجراء هذه الجراحة يتراوح بشكل عام من خمس دقائق وصولا إلى ساعة تقريبا.....

وذلك اعتمادا على استخدام المنظار التشخيصي وحده أو كانت هناك ضرورة لاستخدام المنظار العلاجي بعده ....

قد يوجد أعراض جانبية لمنظار الرحم:-

في حال خضعت للجراحة تحت التخدير الكامل سيتم وضعك تحت المراقبة لعدة ساعات حتى يزول تأثير التخدير من ثم بإمكانك مغادرة المشفى والعودة إلى منزلك بصوره طبيعيه....

يوجد نوعان من الأعراض الجانبية لمنظار الرحم :

1. أعراض جانبية مؤقتة لمنظار الرحم بعد الجراحة من الممكن ملاحظة بعض الأعراض المزعجة وهي كالآتي :-

- تشنجات البطن.

- نزيف مهبلي طفيف يدوم ليوم أو اثنين....

- ألم في منطقة الكتف وذلك بسبب احتباس الغاز الذي تم استخدامه في الجراحة داخل جسمك السيدة ....

2. أعراض جانبية خطيرة لمنظار الرحم وهي

أما في حال ملاحظة الأعراض الآتية:-

- إرتفاع درجة حرارة الجسم. .

- ألم حاد في البطن....

- نزيف حاد وإفرازات مهبلية غير طبيعية....

- مضاعفات منظار الرحم

بالرغم من اعتبار هذه الجراحة آمنة إلا أنها قد تترافق مع بعض المضاعفات في حالات نادرة والتي تشمل كالآتي :-

المخاطر المرتبطة بالتخدير مثل: طول مدة التخدير.

العدوى الميكروبية.

النزيف الحاد.

إصابة في عنق الرحم أو الرحم أو المثانة......

إحداث ندبات داخل الرحم....