عاجل
المجلس العسكري التركي يعين قائدا جديدا للجيش
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد سعد يطرح "هلا بيك يا مدلع" .. قريبًا

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان “هلا بيك يا مدلع”، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، إضافة إلى عدد من منصات الإستماع الشهيرة .

 

وكان أحمد سعد، طرح أغنية جديدة بعنوان “ياليالي”بالتعاون مع الفنانة روبي، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر منصات الإستماع الشهيرة .

 

آخر الاصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

 

أحمد سعد

 

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".

 

بعد العديد من النجاحات التى حققها -ولازال- كلا من النجمين روبى وأحمد سعد، كانت فكرة الاشتراك معا فى عمل غنائى يجمع بينهما فكرة مطروحة منذ فترة، وقام بالترحيب والتدعيم لهذه الفكرة المنتج محمد جابر، وبالفعل بدأ الجميع فى العمل على تنفيذها، وتم اختيار الدويتو لتعبر كلماته عن الحب، والغزل، والمرح، الذى يتناسب مع الأجواء والانطلاقات فى موسم الصيف، وتم الاستقرار على أن تكون فكرة التصوير تعود إلى فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوى على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التى شارك فيها عدد كبير من الراقصين، بالإضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبى .

مواد متعلقة

وائل الفشني في مهرجان العلمين .. القنوات الناقلة للحفل

أحمد حلمي يعود للجمهور السعودي بـ "ميمو"

أنغام في موسم جدة .. القنوات الناقلة للحفل

داليدا خليل.. معلومات عن صاحبة أشهر قُبلة على السوشيال ميديا

"حبيت المقابلة" أجدد أعمال حماقي .. موعد طرح الأغنية

قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تشعل إنستجرام.. والجمهور: "فترة ويتركك"

فرحة نقيب الموسيقيين بفوز «العيسوي» بأعلي الأصوت في الانتخابات (صور)

حسن شاكوش وطارق الشيخ في سهرات غنائية بالساحل الشمالي