علا غانم فى دائرة التريند بعد فوتوسيشن عصري خطف الأنظار

تصدرت النجمة علا غانم التريند وذلك بعد تألقها فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد انتهائها من تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم” الذي يعيدها الى الساحة الفنية بعد غياب.

علا غانم

وكان تصدر اسم علا غانم مؤخرًا تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد انتشار شائعات على السوشيال ميديا حول وفاتها عن عمر يناهز الـ51 عامًا، وهو ما أثار حزن جمهورها ومحبوها وجعلهم يبحثون للتأكد من حقيقة الشائعة.

آخر أعمال الفنانة علا غانم

ويشار إلى أن تعاقدت الفنانة علا غانم مؤخرًا، على بطولة فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي من المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وتتخطى بذلك أزمتها الأخيرة مع طليقها.

علا غانم

يذكر ان أخر أعمال الفنانة علا غانم فيلم خط الموت، الذي تم عرضه يوم 27 مارس سنة 2019، وتدور أحداثه حول السؤال الأهم الدائر في عقلية المواطن المصري والعربي في السنوات الأخيرة بعد 2011، وهو "ماذا يحدث في مصر والشرق الأوسط" والصراع الدائم والمستمر من المنظمات الماسونية العالمية والدول الداعمة للإرهاب؛ للسيطرة علي مصر والدول العربية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: علا غانم، أحمد صلاح حسني، محمد سليمان، عبد الإمام عبد الله، ريم البارودي، رزان المغربي، محمد عز، باسم قهار، إنجي خطاب، مصطفى يوسف، مي ممدوح، عبد الله مشرف، وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج محمد عادل.

علا غانم

معلومات عن الفنانة علا غانم

الفنانة علا غانم، تخرجت من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1994، ثم توجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل دراستها به.

بدأت حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والإعلانات التليفزيونية، وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق في أغنية (هنساك) مع الفنان محمد فؤاد.

بدأت التمثيل من خلال التليفزيون، حيث ظهرت للمرة الأولى كوجه جديد من خلال مسلسل (زيزينيا: الولي والخواجة)، وعرفت بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام، منها (سهر الليالي، حريم كريم، أحاسيس، بدون رقابة).

يذكر أن الفنانة علا غانم واجهت خلافات كبيرة مع زوجها الثالث، لتظهر في أكثر من برنامج تطلب الطلاق وتكشف معاناتها معه، فهناك خلافات منذ فترة طويلة بينهما، حيث رفعت مسبقًا دعوى طلاق ضد زوجها، ولكن بعد فترة عاد الثنائي للتصالح.

إلا أن زوجها تفاجأ هذا العام برفعها قضية خلع ضده، أفادت فيها بالضرر واستحالة العشرة ووجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية بينهما.

وأوضحت سابقًا أنها تعرضت للضرب من زوجها وطردها من منزلها بعد علمه بأنها رفعت قضية خلع عليه للتخلص من حياتها الزوجية معه.

وتعرضت علا وقتها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد أيام من خلافها مع زوجها، وقالت ابنتها كاميليا: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، بحسب تصريحات لبرنامج "إي تي بالعر