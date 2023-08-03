صاحب فضية ريو دي جانيرو غاضب للاستبعاد من بطولة العالم

أعرب عمرو محمد فاروق لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي عن دهشته من قرار اللجنة البارالمبية المصرية بعد قرار استبعاده من بعثة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة العالم التي ستقام في دبي والمقرر أن تنطلق فعالياتها يوم 15 أغسطس الجاري.





وفوجىء عمرو محمد فاروق بقرار اللجنة البارالمبية بمنعه من السفر مع بعثة المنتخب على الرغم من أنه نجح في الحصول على 4 ميداليات ذهب في بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر وكان صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية ريودي جانيرو 2016.

الترتيب السادس ..

ويحتل عمرو محمد فاروق حاليًا الترتيب السادس في الرنك الدولي لوزن فوق 107 كيلو جرام ويشارك في بطولة العالم وفقا للدول المشاركة والبطولات السابقة أفضل ثمانية لاعبين في الرنك الدولي. ودخل بطل رفع الأثقال البارالمبي عمرو محمد فاروق في أزمة كبيرة مع اللجنة البارالمبية المصرية حيث خضع اللاعب بعد محاولات كبيرة من جانبه لحل الأزمة لإختبار ميزان رغم أنه صاحب الرنك السادس على مستوى العالم ونجح في رفع 230 كيلو جرام على الرغم من أنه حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 برفع وزن 233 كيلو جرام وتمسك مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بتحقيق نفس الوزن 233 كيلو جرام في واقعة غريبه لم تحدث من قبل ليتم منعه من السفر.



وشهدت الفترة الأخيرة رفض مجلس إدارة اللجنة البارالمبية لعدد من الرعاية للاعبين والتي تساعدهم على الاستعداد والتجهيز للبطولات في واقعة رفضها عدد كبير من اللاعبين البارالمبيين مؤكدين تمسكهم بالرعاية التي تساهم في حل الأزمة. وتشهد الفترة اللأخيرة أزمة كبيرة بشأن بعثة المنتخب التي تشارك في بطولة العالم بعد أن تقدم عدد كبير من اللاعبين بشكوى من الشروط التعجيزية التي وضعها مجلس إدارة اللجنة البارالمبية في الفترة الحالية والتي تمنع عدد كبير من الأبطال من المشاركة في البطولة على الرغم من أحقيتهم في المشاركة.