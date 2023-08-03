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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مساعد وزير داخلية سابق: ممنوعات في عربيتك

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت أسلوب حياة، يحتاج إلى طريقة للتعايش مع هذه الظاهرة المناخية، وبحثا عن النصائح الموثقة حصلت "الوفد" على تصريحات خاصة من اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، لكيفية تجنب نشوب الحرائق والمخاطر في السيارات والأماكن المغلقة.

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قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بعض سلوكيات الاشخاص قد تتسبب في تعرضهم للخطر، منها بعض الممنوعات التي يضعها مالك السيارة داخلها وهي مغلقة، فوجه بعض النصائح في هذا الشأن، موضحا أن بداية أمان السيارة يبدء من الداخل، بمعنى، انه محظور ترك مواد تحتوي على الكحوليات والمواد القابلة للاشتعال، منها العطور والاسبراي ومنظفات الفرش والتابلوة.

وأكد "عبدالقادر" أن بعض أصحاب المهن مثل المقاولون والحرفيون يحتفظون بمواد ممنوعة داخل السيارة منها، "البويات والثنر والبنزين" وهذه كارثة كبيرة تعرضهم وتعرض حياة الآخرين إلى الخطر.

واضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بعض الاشياء البسيطة توفر لك ولسيارتك الحماية، منها استخدام غطاء السيارة العاكس للحرارة، ويكون ألوانه تميل إلى الأبيض ونبتعد عن الألوان الداكنة لغطاء السيارة، محاولة وضع السيارة في الأماكن البعيدة عن أشعة الشمس.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، وعدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة.