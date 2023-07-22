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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق الحفاظ على سيارتك من الاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة.. يخشى الكثير من مالكى السيارات اندلاع الحرائق فى سياراتهم بسبب الموجة الحارة التى تمر بها البلاد خاصة ارتفاع درجة حرارة اطارات السيارات أو ارتفاع درجة حرارة السيارة او ماس كهربائى.

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ارتفاع شديد في حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة تتخطى الـ 44 درجة

 

طرق الحفاظ على سيارتك من الاشتعال فى ارتفاع درجات الحرارة

  • التأكد على الإطارات بسبب تغير ضغط الهواء المستمر وفحصها على الأقل مرة كل شهر
  • مراجعة سائل التبريد والتأكد من كفايته داخل السيارة للمحافظة على التكيف أثناء ارتفاع درجات الحرارة
  • الحفاظ على السيارة ونظافتها جيداً لعدم دخول أي أتربة داخلها
  • احرص بصفة دورية على سلامة فلاتر التبريد بانتظام للحفاظ عليها من الإتلاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة
  • احرص على حجب أشعة الشمس من زجاج السيارة عند ركنها
  • احرص على الفرامل جيداً أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأنها من الممكن أن تتلف بسبب إرتفاع درجات الحرارة.
  • عدم تشغيل التكييف

 للحفاظ على «الكومبريسور» من درجات الحرارة يجب عدم تشغيل التكييف وسرعة السيارة أقل من 4 كم ف الساعة.


ومن الضروري فحص السيارة باستمرار خلال فصل الصيف لعدم تلف أي جزء من المحرك في ظل ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف وفحص هواء الإطارات ويجب فحص سلامة البطارية باستمرار والحفاظ على سلامة سيارتك من أي ضرر خلال فصل الصيف

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