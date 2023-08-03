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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

دهسه لودر.. العثور على جثمان في محور الضبعة

لودر ارشيفية
لودر ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي جثة شخص بمحور الضبعة بمنطقة الشيخ زايد، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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ملامح من حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة 2023

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نشرة أخبار الحوادث.. ملامح حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وجود جثة بطريق محور الضبعة بمنطقة الشيخ زايد ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف، وبالفحص عثر علي جثة شخص يدعى " ناجى سعد الله م س " وعمره ٤٣ سنة ، محل إقامته قنا، وتبين وجود كسور بمختلف أنحاء الجسم ، ويعمل التحريات تبين أن دهسه لودر ، وتحفظت قوات الشرطة علي السائق واللودر المتسبب فى الحادث ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

 

وفى سياق اخر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ،تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 12 أغسطس ، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر

لقى سائق حتفه اثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى علي الطريق الدائرى الأوسطى ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة دوبل كابينه علي الطريق الأوسطى اعلي طريق السخنه اتجاه حلوان ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن مصرع السائق ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى البنك الأهلي ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

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