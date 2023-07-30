مروحية أمريكية تتحطم وتسبب سلسلة حوادث على الطريق السريع

تحطمت مروحية بعد اصطدامها بخطوط الكهرباء، بالقرب من طريق سريع في ولاية أوهايو، ما أسفر عن مقتل الطيار وتسبب في سلسلة حوادث.

وأعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أن المروحية من طراز "بيل 206 إل" كانت تحلق قرب الطريق السريع 1-70، فوق بلدة سبرينجفيلد تاونشيب في مقاطعة كلارك عندما اصطدمت بالخطوط الكهربائية، وتحطمت في حقل ذرة بعد ظهر السبت بوقت قصير.

قُتل في الحادث الطيار إسحاق لي سانتوس من جيتيسبرج بولاية بنسلفانيا، وسقطت خطوط الكهرباء على الممرات الغربية والشرقية للطريق السريع.

اصطدم في الحادث 7 سيارات، وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث، كما تواصل دورية الطريق السريع التحقيق بالواقعة.