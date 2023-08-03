مركز علاج الأورام بسوهاج .. صرح طبي متميز لخدمة أهالي الصعيد

مركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج، صرح طبي متميز على أرض المحافظة، لخدمة أهالي محافظات الصعيد، وهو أول مركز تابع لوزارة الصحة بالصعيد، لتوفير مشقة السفر على المرضي إلى القاهرة تم إنشائه عام 1999م لتقديم خدمة تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الأورام، بالمدينة الطبية بكورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج.

يتكون المركز من الاستقبال، العيادات الخارجية للأورام وفروعها، والأقسام الداخلية لمتابعة وعلاج الأورام، بالإضافة إلى علاج الأطفال، وأقسام الأشعة التشخيصية الرنين المغناطيسي، والمقطعية، الموجات الصوتية، والمسح الذري، كما تم إضافة خدمة المسح البوز تروني (PET-CT) .

يقدم المركز خدمات الأشعة التداخلية، وحقن البؤر الكبدية، وسحب الأشعة التداخلية، كما يوجد به خدمات معامل متكاملة تشمل " تحليل الطبيعة، ودلالات الأورام، وتحليل الأنسجة الدقيقة من الأورام".

يقدم الخدمات الخارجية لاستئصال الأورام جراحيا، حيث يجرى بالمركز عدد عمليات يتراوح من 250 إلى 300 حالة شهريا، كما يشترك المركز في مشروع القضاء على قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام .

أعداد المترددين من 500 إلى 1000 متردد في اليوم من سوهاج ومختلف محافظات الصعيد ويوجد به أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام .

تم توسعة وتطوير قسم أورام الأطفال كما تم إضافة أجهزة اشعة مقطعية، وخدمات دلالات الأورام لعمل البسولوجي .

تم تطوير قسم التعقيم المركزي، بالإضافة إلى التطوير الإداري الذي انعكس على سهولة تقديم الخدمات للمرضى، وإضافة خدمة تحليل البكتريولوجي، ومزارع الدم، وسوائل الجسم الأوتوماتيكية كأول خدمة من هذا النوع بسوهاج .

نال المركز إشادة كبيرة من أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة العناية بصحة المرأة واستخدام أحدث الأساليب العلمية والعالمية في علاج مرضي سرطان الثدي .