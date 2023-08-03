كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصًا في حادث طعن قرب العاصمة سول

شهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حادث طعن بسكين أُصيب خلاله 13 شخصًا على الأقل، وذلك بالقرب من محطة مترو أنفاق في "سيونجنام"، جنوب العاصمة سول، حسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واعتقلت الشرطة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة (يونهاب)، اليوم الخميس، المشتبه به بعد أن تلقت بلاغا يفيد بأن رجلا كان يطعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق "سيوهيون".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشرطة أن 13 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث طعن يوم الخميس في سيونغنام جنوب العاصمة سول.

ولم يتضح على الفور مدى خطورة الإصابات وقال التقرير إن شخصا اعتقل.

الحادث الثاني من نوعه

يشار إلى أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، إذ شهدت سول هجوم طعن نادر آخر قتل فيه شخص وأصيب ثلاثة آخرين.

وقع الهجوم الأخير بالقرب من محطة سيوهيون في سول، وهي منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن سول بها العديد من الركاب ومتجر كبير ومئات المتاجر.

وقال التقرير إن الشخص اعتقل في مكان الحادث ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الرجل استخدم سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة مترو الأنفاق حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي (الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش)، مما أسفر عن مقتل رجل في العشرينات من عمره، فيما نُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، أحدهم إصابته خطيرة تهدد حياته، بحسب ما ورد.

وتم نشر أفراد الشرطة في مكان الحادث بناء على مكالمة طوارئ تفيد بأن "شخصا ما طعن الناس وهرب"، وألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثينيات من العمر بعد فترة وجيزة في مكان الحادث كمشتبه به.

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