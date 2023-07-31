اصنعي مكرونة باللبن واللحم المفروم بمذاق خفيف وشهي

مكرونة باللبن واللحم المفروم من أشهي الوصفات المختلفة التي يمكن صنعها، وتتميز بمذاق مميز، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير طبق جانبي من المكرونة الشهية بطعم اللبن الزبادي واللحم المفروم الرائع.

مكرونة باللبن واللحم المفروم



مقادير مكرونة باللبن واللحم المفروم

- معكرونة : عبوة

- لحم مفروم : 250 غراماً

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : 2 كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة)

- صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (مقلي / للزينة)

مكرونة باللبن واللحم المفروم

طريقة التحضير

اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة وصفيها وضعيها في طبق واسع.

قلبي اللحم في مقلاة على النار حتى ينضج ويتحمر.

تبلي اللحم بالملح والفلفل والبهارات المشكلة واتركيه جانباً.

اخلطي اللبن الزبادي مع الثوم والملح جيداً ثم أضيفيه للمكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتجانس المكونات.

وزعي اللحم المفروم المقلي فوق المكرونة واللبن.

زيني بالصنوبر المقلي والبقدونس وقدميها.