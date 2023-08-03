انكماش القطاع الخاص غير النفطي في يوليو .. تفاصيل

كشف مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر، اليوم الخميس، عن بيانات صادمة، تخص القطاع الخاص غير النفطي بالبلاد، بحسب تقرير نشرته قناة العربية.



وأفاد مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني والثلاثين في يوليو في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.

انكماش القطاع الخاص

وبينما سجل نشاط القطاع الخاص انكماش في يوليو أبطأ وتيرة له في حوالي عامين، حتى في الوقت الذي تظل فيه التوقعات ضعيفة لحدوث تحسن قريبا، إلا أن مؤشر سجل 49.2 نقطة في يوليو من 49.1 في يونيو، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما زاد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.9 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو ليظل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.5 نقطة من 48.4 نقطة في يونيو بينما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 48.8 نقطة.

الدول العربية في المقدمة



فيما زاد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.9 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو ليظل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال، ديفيد أوين: "لا تزال توقعات الشركات للمستقبل ضعيفة إلى حد كبير إذ توقع 6% فقط من المشاركين في لجنة المسح نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة".

ويشار إلى أن الإمارات وقطر في مقدمة الدول العربية جاءا الأفضل في تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إذ منحت الوكالة الدولتين تصنيف "AA"، ذي الجدارة الائتمانية العالية، كما جاءت الكويت والسعودية ضمن البلدان التي منحتها الوكالة تصنيف "A+"، و"A" على الترتيب.

