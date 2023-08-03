«هوم تاون» يتعاقد حصرياً مع 50 علامة تجارية عالمية لمشاريعها فى العاصمة الإدارية

أعلنت شركة هوم تاون للتطوير العقارى عن تعاونها مع 50 علامة عالمية تتواجد فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس خطة الشركة لتتبوأ موقعاً ريادياً فى السوق العقارى.

وفى هذا السياق رأى المهندس ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مشروعاً قومياً واعداً، وله مزايا استثمارية لا تتكرر فى مصر وفى العالم بالكامل، معتبرا أن هذه المزايا تدفع كافة الشركات المتواجدة بالمشروع لتبتكر فى كافة تفاصيل مشروعاتها، وتنفذ منتجات عقارية قادرة على المنافسة العالمية.

ولفت إلى أن التعاقد مع 50 علامة تجارية عالمية يعزز من القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة، كما أنه يجعلها تستهدف شرائح مجتمعية وأسواقا جديدة غير مسبوقة، خاصة فى ضوء الارتفاع بمعدلات التنفيذ فى مشروعات الشركة المختلفة، حيث تم تنفيذ 100% من الأعمال الخرسانية بمشروع zaha park الذى يعد باكورة مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية ويتكون من 10 طوابق، كأول مشروع تجارى يتم تسليمه فى منطقةmu23.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى إنهاء حوالى 60% من مشروع la Fayette village وهذا المشروع يعد مقصداً ترفيهياً بمنطقة وسط الداون تاون، كما حققت الشركة معدلات تنفيذ قوية فى مشروع UDORA mall.

وتابع محمد جمجوم، الرئيس التنفيذى لشركة هوم تاون للتطوير العقارى، أن الشركة لديها فلسفتها الخاصة فى التطوير العقارى، والتى تمكنها من أن تكون لها بصمة معمارية واستثمارية واضحة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أهمية المرونة التى تتمتع بها الشركة والتى تمكنها من تنفيذ خططها الطموحة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التى تؤثر على الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن شركته تتمتع بموقف مالى قوى يبلغ نحو 5 مليارات جنيه للمشروعات الحالية، وحوالى 10 مليارات جنيه لمشروعات لا تزال قيد الدراسة، وبمستهدفات بيعية تحقق سيولة مالية قوية خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات وبما يتكامل مع الملاءة المالية القوية للشركة.

من جهته أكد محمد صقر، رئيس القطاع المالى للشركة، أن السوق العقارى يشهد خلال الفترة الراهنة تغيرات اقتصادية يجب أن يتم حسابها بعناية شديدة ومراعاة تأثيرها على الأعمال المختلفة بأى شركة، لذا فإن المرحلة الحالية تتسم بالدقة فى التعامل مع هذه المتغيرات، لافتا إلى أن الإدارة المالية تعكف على دراسة كل العوامل المؤثرة ماليا على الشركة.

وأشار إلى أن مهمة القطاع المالى تتطلب ضرورة العمل بأنظمة سداد مرنة تتوافق والقدرات الشرائية لعملاء الشركة، لافتا إلى أن إطلاق علامات تجارية جديدة بطابع عالمى يؤكد الخطة الشاملة التى تنفذها الشركة للعمل فى السوق المحلى بمعايير عالمية.